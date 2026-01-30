Clamoroso all'Olimpico: il Genoa riacciuffa la Lazio in 8 minuti, il 2-2 lo segna Vitinha
Clamoroso all'Olimpico, dove il Genoa ha appena riacciuffato la Lazio. Due gol in sei minuti dei biancocelesti, due gol in otto minuti dei rossoblù: a completare la rimonta del Grifone ci ha pensato Vitinha, autore di una perfetta girata sul secondo palo al 75' dopo che Malinovskyi aveva sfiorato il gol olimpico direttamente da corner. Tutto da rifare dunque per la squadra di mister Sarri, risultato di 2-2 a un quarto d'ora dalla fine.
