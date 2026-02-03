PSG, attento: Vitinha è la priorità del Real Madrid. Pronta offerta da oltre 90 milioni

Il nome di Vitinha torna insistentemente sulle prime pagine dei media spagnoli. Il Real Madrid, infatti, vorrebbe affidargli le chiavi del centrocampo già dalla prossima estate e negli scorsi mesi si era parlato di una presunta clausola contrattuale che permetterebbe al portoghese di lasciare il Paris Saint-Germain per circa 90 milioni di euro. In realtà, in Francia le clausole rescissorie non esistono ufficialmente, perciò si tratterebbe di un accordo privato tra giocatore e dirigenza.

Nonostante la forte volontà del PSG di trattenere il suo centrocampista, a Madrid sembrano convinti della riuscita dell’operazione. Un ostacolo, però, resta il rapporto teso tra i due club, peggiorato da vicende come la Super League Europea - con Al-Khelaïfi avversario del progetto e Florentino Pérez promotore - e questioni legate a Mbappé.

Secondo Cadena SER, Vitinha resta la priorità del Real per rinforzare il centrocampo. Ma l’operazione non si muoverà senza il suo intervento: la palla è nel campo del giocatore. Sarà lui a dover manifestare la volontà di partire, avvisando sia il PSG sia il Real Madrid. Solo a quel punto i blancos potranno avviare concretamente la trattativa. Se inizialmente si era parlato di 90 milioni di euro, oggi il possibile trasferimento potrebbe chiudersi intorno ai 100 milioni. Resta dunque da capire se Vitinha farà il primo passo verso il Bernabéu, in quella che potrebbe diventare una delle grandi operazioni dell’estate calcistica.