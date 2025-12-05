PSG, Vitinha: "Obiettivo seconda Champions di fila, sarebbe straordinario riuscirci"

Il Paris Saint-Germain può vincere la Champions League per il secondo anno consecutivo e compiere così un'impresa storica e sfuggente nel torneo? È un traguardo che, dalla riforma del 1992, è riuscito solo al Real Madrid, vincitore delle edizioni 2016, 2017 e 2018. La squadra attuale di Luis Enrique, come quelle formazioni Blancos del passato, può vantare risultati significativi: un solido inizio di campagna europea e il secondo posto in classifica.

Il centrocampista parigino Vitinha non nasconde le grandi ambizioni della squadra: "Chi non vorrebbe vincere la Champions League? - ha detto a Foot Mercato - Vogliamo tutti alzarla di nuovo, e farlo due volte di seguito sarebbe ancora più straordinario. Anche l'anno scorso volevamo vincerla, ma abbiamo avuto un inizio difficile in termini di risultati... Non si tratta solo di volerlo; a volte è questione di fortuna, di picco di forma... Ma daremo il massimo, sia in campionato che in Champions League. Sappiamo che ci saranno alti e bassi, ma faremo tutto il possibile per rimanere in vetta".