Vitinha si racconta: "Luis Enrique determinante. È esigente ma mi ha fatto crescere"

"Luis Enrique è la figura più determinante nella mia carriera". Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vitinha ha raccontato come l’allenatore spagnolo lo abbia portato a un livello superiore grazie a un pressing costante e a richieste tecniche molto precise: "Ho lavorato sodo, ho avuto un po’ di fortuna e ho potuto contare su persone importanti, sia a livello personale che professionale", ha spiegato il centrocampista, che conta 35 presenze con la nazionale portoghese. "Tra queste persone c’è sicuramente Luis Enrique, che ha avuto l’influenza più decisiva sulla mia carriera".

L’ex giocatore del Porto ha scherzato sulla meticolosità del tecnico: "È vero, a volte è un po’ esigente (ride), ma mi piace così, perché permette solo di crescere. È un allenatore eccellente, non solo tecnicamente e tatticamente, ma anche sul piano umano, e questo fa davvero la differenza". Sotto la guida di Luis Enrique, Vitinha è stato uno dei protagonisti del quintuplo trionfo stagionale del PSG e della prima Champions League conquistata dal club, che gli è valsa il terzo posto nell’ultimo Pallone d’Oro. "Le premiazioni individuali sono piacevoli, ma i trofei collettivi contano di più", ha aggiunto il giocatore.

Infine, Vitinha ha parlato della sua intesa con il connazionale Joao Neves: "Abbiamo un’eccellente relazione, che si vede anche in campo. Joao è un grande giocatore e una persona fantastica, avere un compagno così aiuta molto". Questa connessione e la guida di Luis Enrique stanno consolidando Vitinha come uno dei pilastri del PSG moderno.