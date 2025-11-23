Giaccherini gioca in anticipo il derby Inter-Milan: "Fofana e Rabiot saranno fondamentali"

Emanuele Giaccherini è intervenuto a DAZN in vista del derby di stasera tra Inter e Milan. Secondo l'ex calciatore, la chiave della gara potrebbe risiedere nel ruolo di Adrien Rabiot all'interno dello scacchiere di mister Allegri: "Immagino un Leao che faccia il Leao, giocando nella zona di sinistra, con Pulisic intento a svariare tanto sul fronte offensivo. Saranno fondamentali Fofana e Rabiot. Il Milan, nel reparto offensivo, svuoterà tanto l'area e sarà privo di punti di riferimento", le parole di Giaccherini.

Il derby della Madonnina si accende, con Inter e Milan che arrivano all’appuntamento di San Siro forti di identità chiare ma percorsi differenti. Cristian Chivu conferma il suo 3-5-2, affidandosi alla solidità del terzetto Akanji-Acerbi-Bastoni e alla regia di Calhanoglu, mentre sugli esterni deve reinventare: fuori Dumfries, spazio a un Carlos Augusto adattato a destra, con Dimarco sulla corsia opposta. Davanti torna la coppia delle certezze, Lautaro e Thuram, pronta a riprendere in mano il peso offensivo nerazzurro. Dall’altra parte, mister Allegri ritrova due pedine fondamentali: Pulisic e Rabiot, entrambi rimessi a nuovo dopo lo stop. Il francese torna in una mediana che profuma d’esperienza, fianco a fianco con Modric e Fofana; l’americano comporrà invece un attacco inedito insieme a Leao. Dietro, Tomori, Gabbia e Pavlovic garantiscono continuità. Prima volta in un derby di campionato, infine, per il giovanissimo Bartesaghi, ormai preferito a Estupinan.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.