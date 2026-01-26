Barcellona in cerca di un bomber: Deco si appunta Vlahovic come occasione ghiotta

Dusan Vlahovic torna fortemente in orbita Barcellona. Secondo quanto rivelato da ESPN, il club blaugrana sta intensificando le ricerche di un attaccante per rimpiazzare Lewandowski questa estate e sono due i nomi caldi: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid e appunto l'attaccante serbo della Juventus con soli 6 mesi rimanenti di contratto.

Voci di corridoio nel club blaugrana riferiscono che il presidente Laporta stia sognando di acquistare la Arana, considerato come il profilo maggiormente ideale per il progetto tecnico del Barcellona, ma la trattativa sarebbe tronca in partenza. Infatti i colchoneros hanno ribadito più volte e pubblicamente che l'attaccante argentino classe 2000 sia incedibile, oltre ad avere una clausola rescissoria importante (500 milioni di euro).

Ma il diesse Deco sta valutando alternative e Vlahovic ne fa parte. Il 25enne serbo era già nei radar del Barça prima del suo trasferimento alla Juventus nel 2022 dalla Fiorentina, ma il fatto che il suo contratto scada a giugno lo rende un’opzione particolarmente succulenta per il club della Liga. In favore di Vlahovic ci sarebbe appunto la possibilità quasi certa di ingaggiarlo a costo zero, visto che il rinnovo con il club bianconero sembra ormai naufragato del tutto. E le complicazioni attorno a Julián Álvarez non fanno che consolidare il piano B.