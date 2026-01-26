Udinese, Miller: "Sono felice di questa mia prima esperienza in serie A"

Centrocampista in costante crescita e molto stimato dalla società e dalla dirigenza dell’Udinese, Lennon Miller ha rilasciato una brevissima dichiarazione ai microfoni di Dazn: “La mia esperienza sta andando molto bene, sono contento di quello che sto facendo in questa stagione e ora ancora di più perchè sto giocando e mi sto divertendo”. Ecco le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati, Vermesan. Allenatore: Paolo Zanetti

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis. A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara. Allenatore: Kosta Runjaic