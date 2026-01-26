Verona, a Zanetti rimangono Sarr e Orban: "Sono chiamati a reggere l'attacco"

Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l'Udinese al Bentegodi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Perché credere nella salvezza?

"Abbiamo il dovere di crederci, soprattutto per la gente, anche oggi sono in tanti a darci una mano. I risultati in questo girone d'andata non sono stati quelli che speravamo, ma tante volte abbiamo fatto vedere di poter fare delle belle partite e di meritare qualche punto in più. Sicuramente ora dobbiamo accelerare, abbiamo partite importanti, a partire da stasera, ci dobbiamo assolutamente credere".

Ogni contropiede finisce con almeno un tiro. La coppia Orban-Sarr è ben assortita? Anche se si fa di necessità virtù...

"In questo momento si fa anche di necessità virtù, è normale. Sono chiamati a tenere in piedi l'attacco della nostra squadra, hanno qualità. Sarr può esprimere ancora tanto, ha potenzialità che non ha ancora espresso completamente. Orban ha fatto il suo e bene. Per gli attaccanti è importante quello che fa anche la squadra, abbiamo grande fiducia in loro".

Si attendono solo gli infortunati, o è lecito aspettarsi qualcosa dal mercato?

"In questo momento non dobbiamo crearci alibi su infortunati e mercato, chi scende in campo stasera deve dimostrare di essere da Hellas".