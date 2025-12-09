Gigi D'Alessio: "Dispiaciuto per i fischi a Spalletti. Non andava accolto così a Napoli"

Il noto cantautore Gigi D'Alessio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, parlando così di ciò che è accaduto in Napoli-Juventus: "Mi è dispiaciuto sentire domenica allo stadio i fischi per Spalletti, perché è un uomo che nel periodo in cui è stato a Napoli ha dato tutto se stesso, credo che sia l'unico allenatore che si sia tatuato sulla pelle un simbolo che riguarda la nostra città e ci ha fatto vincere uno scudetto splendido. Per me non andava accolto così".

D'Alessio giustifica così il tecnico: "Certo, ha detto che non avrebbe allenato mai nessuna altra squadra di club… Ma quanti di noi hanno detto ‘mai’ e poi… Diceva il grande Lucio Dalla che solo gli stupidi non cambiano mai opinione. Ora comunque abbiamo Conte che è il grande direttore d'orchestra di questa squadra meravigliosa".

Tanti gli elogi al tecnico: "Credo che il Napoli vince perché Conte è stato bravo a far capire ai ragazzi che serve sempre la ‘fame’ per vincere. Perché per me un giocatore o è sempre bravo o non è mai bravo. Quindi non è che una volta gioca bene, una volta gioca male. Secondo me è proprio una questione di testa. Hoilund ha segnato una doppietta alla Juve, è entrato nel cuore dei napoletani. Ormai non si chiama Hojlund, ma per noi è ’o ì llan’…".