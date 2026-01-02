Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Gilardino sul mercato: "Il club ci regalerà qualcosa. Il Palermo su Tramoni? È del Pisa"

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:08Serie A
Alessio Del Lungo

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa, facendo il punto sugli infortunati: "Saranno out Stengs, Lusuardi e Cuadrado, che è lontano dal ritorno in campo, mentre per gli altri vedremo dopo la rifinitura. Nzola verrà con noi sicuramente, lo valuterò oggi perché può essere un fattore all'interno del match". Il tecnico, come si legge su CalcioPisa.it, si è poi dilungato su Stengs: "Sta facendo differenziato, i tempi saranno ancora un po' lunghi".

Contro il Genoa sarà una sfida speciale.
"Quel club e i suoi tifosi mi hanno dato tantissimo e io me lo porterò sempre nel cuore. Ricambierò sempre con il massimo impegno e sforzo, ma le emozioni andranno messe da parte quando fischierà l'arbitro... Ci sarà un grande pubblico, 2 anni fa fu uno spot per il calcio".

Sulla sua strada troverà De Rossi.
"Ci conosciamo da una vita. Con la sua mentalità ha cambiato il Genoa in questo mese e mezzo, quindi a noi serviranno la prestazione, una sana incoscienza e anche un po' di follia. Sarà uno scontro diretto, ma mancheranno 60 punti ancora dopo e quindi bisogna essere positivi. Siamo consapevoli della nostra forza".

Come ha visto il gruppo?
"Vuole prendersi quello che è mancato nelle ultime partite, non prendiamoci alibi. A noi serve mettersi in discussione, avere questo DNA, ma in troppi sottovalutano il nostro lavoro".

Che cosa può dirci a proposito del mercato?
"Che sarebbe riduttivo parlarne oggi, io conto molto su chi ho, poi mi confronto quotidianamente con la società e qualcosa regalerà alla squadra e ai tifosi".

Tramoni è distratto dal Palermo?
"È un giocatore del Pisa ed è voglioso di determinare. Indipendentemente dall’aspetto tattico, per noi è un giocatore importante".

Lorran a che punto è?
"Io gli sto addosso sempre, tutti i giorni. Ha un qualcosa di diverso tecnicamente e sotto il punto di vista dello spunto, ma gli va tolta un po' di pigrizia. Se ci riuscirà, farà grandi cose".

Ed Esteves?
"Si allena da tanto con noi, lo stiamo valutando, dovrà essere fatta una riflessione importante. Mi piace come giocatore, vediamo se lo manderemo in Primavera per fare minutaggio: ha qualità tecnica, può giocare dentro e fuori dal campo. Ha bisogno di avere, di trovare, un ruolo e di essere esaltato in quel ruolo lì. L'importante è creargli la giusta stabilità. Ci aspettiamo una crescita in condizione fisica. È un gran professionista, gli vogliamo tutti bene".

