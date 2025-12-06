Giovane: "Ci serviva una vittoria per ritrovare fiducia. Con la Fiorentina è troppo importante"

L'attaccante del Verona, Giovane, ha vinto il premio "Panini Player of the Match" di Verona-Atalanta. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky:

Sul premio vinto e la vittoria contro l'Atalanta

"Molto contento per questo premio. La squadra ha lavorato tanto, era una partita molto importante. Sono molto felice e vincere è un'emozione grande, non solo per me".

Da qui si riparte

"Sì. Ne parlavo con tutti: basta una vittoria e la fiducia arriva. Sono felice per il premio ma il merito è di tutta la squadra, tecnica e con un grande allenatore. Non abbiamo ancora finito, la prossima settimana c'è una partita troppo importante contro la Fiorentina".

Su Zanetti

"Grande allenatore, non solo per me. Gli voglio bene come voglio bene alla squadra".