Giovane Santos do Nascimento, prossima plusvalenza del Verona. Cercato da tutte le big

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

Giovane Santana do Nascimento è un altro grande colpo di Sean Sogliano. Perché il brasiliano è già riuscito a trovare un posto da titolare nell'Hellas Verona, sorprendendo gli addetti ai lavori per un brillante inizio di campionato, diversamente a quanto fatto dagli scaligeri, ancora a zero vittorie e penultimi in classifica.

Per lui ci sono già stati dei contatti con Inter e Milan (come anticipato qui) nelle scorse settimane mentre altri club hanno già chiesto informazioni. Uno di queste è la Juventus, per svecchiare un reparto che potrebbe perdere Dusan Vlahovic nella prossima estate. Giovane ha uno stipendio molto abbordabile e una valutazione ancora abbastanza bassa, intorno ai 15 milioni. Certo è che se dovessero arrivare altre reti nelle partite a venire, ecco che il suo valore potrà crescere.

"Arrivo in un campionato molto difficile, realizzo un sogno, sono molto felice, sono stato accolto molto bene anche in città. Voglio aiutare la squadra, spero di fare un bel campionato. Tutti i giocatori in Sudamerica sognano di fare questo salto", aveva detto nel giorno della presentazione, lo scorso luglio. Dopo la sfida contro l'Inter aveva ricevuto anche i complimenti dal tecnico nerazzurro, Christian Chivu. Oggi Giovane Santana do Nascimento compie 22 anni.

Altre notizie Nato Oggi...
Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore "bollito". Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
