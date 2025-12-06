Verona, Giovane: "Giocare in A è un sogno che si realizza, dopo Parma non ho dormito"
TUTTO mercato WEB
Giovane, attaccante brasiliano del Verona, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 3-1 sull'Atalanta: "Sono felice per la prima vittoria, la squadra lavora sempre durante la settimana: stare qua è la realizzazione di un sogno per me, perché tanti giocatori brasiliani hanno fatto la Serie A. Stasera abbiamo vinto contro una bellissima squadra come l'Atalanta, sono contento per tutti".
Dimenticate le lacrime di una settimana fa?
"Non ho dormito dopo la partita col Parma, però adesso è finita e grazie ai miei compagni sono riuscito a segnare. Ora ci attende un'altra gara importante fuori casa con la Fiorentina".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
1 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile