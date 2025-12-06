Verona, Giovane: "Giocare in A è un sogno che si realizza, dopo Parma non ho dormito"

Giovane, attaccante brasiliano del Verona, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 3-1 sull'Atalanta: "Sono felice per la prima vittoria, la squadra lavora sempre durante la settimana: stare qua è la realizzazione di un sogno per me, perché tanti giocatori brasiliani hanno fatto la Serie A. Stasera abbiamo vinto contro una bellissima squadra come l'Atalanta, sono contento per tutti".

Dimenticate le lacrime di una settimana fa?

"Non ho dormito dopo la partita col Parma, però adesso è finita e grazie ai miei compagni sono riuscito a segnare. Ora ci attende un'altra gara importante fuori casa con la Fiorentina".