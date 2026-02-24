Il Napoli si sente danneggiato e propone alla FIGC una novità: serve il VAR a chiamata

Chi se non Aurelio De Laurentiis poteva proporre alla FIGC una nuova idea per risolvere il problema del VAR? Quest'anno in Serie A ci sono state troppe polemiche, motivo per cui il Napoli si è lamentato nei confronti di Gabriele Gravina. Il club partenopeo si sente defraudato di 3 punti che nella corsa a un posto in Champions League potrebbero essere determinanti e di conseguenza vuole porre rimedio a una situazione che sta diventando sempre più critica.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, ADL vorrebbe l'introduzione del VAR a chiamata, una o due volte, come già applicato in Lega Pro. La Federazione non è così contenta, ma certamente eliminerebbe i pensieri negativi di tanti. Il punto è che chi siede in panchina potrebbe rivedere subito le immagini sul proprio device e ciò non piace ai vertici.

Inoltre l'avvocato napoletano Erich Grimaldi, sostenuto anche da altri uffici legali di Milano, ha preparato un esposto alla procura con i filmati dell'episodio incriminato relativo al match contro l'Atalanta. Tutti sono al lavoro per una class action dei tifosi di Napoli, Milan e Juventus, ovvero quelli che si sentono più danneggiati dalle decisioni degli arbitri.