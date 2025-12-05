PSG, occhi sul nigeriano Nwaiwu per la difesa: Campos punta il centrale del Wolfsberger

Secondo quanto riportato da Top Mercato, il Paris Saint-Germain ha manifestato interesse per l'arrivo di un nuovo difensore centrale, reparto che ha bisogno di un rinnovamento dopo i tanti addii eccellenti degli ultimi anni. I campioni in carica della Ligue 1 starebbero valutando la rosa del Wolfsberger per rinforzare il proprio reparto arretrato.

Luis Campos e i suoi collaboratori avrebbero messo nel mirino Chibuike Nwaiwu. Il difensore 22enne si è sviluppato in modo significativo e sta attirando l'attenzione di molti grazie al suo talento. Nell'ultimo anno, il suo valore di mercato è aumentato in modo esponenziale, passando da 300.000 euro a 7 milioni di euro.

Il nigeriano, ex Enyimba, ha giocato 15 partite in questa stagione, segnando 1 gol in 1207 minuti nel campionato austriaco.