Bella giocata e assist di Kolo Muani e gol dell'ex di Koopmeiners: AZ-Juventus 0-1 al 19'
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 21:21Serie A
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05.11.2026 21:21Serie A
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Alla pima partita da ex contro l'AZ Alkmaar, Teun Koopmeiners, l'uomo più atteso, trova la rete del vantaggio della Juventus. Bella giocata di Kolo Muani sulla destra, poi cross all'indietro perfetto per il centrocampista olandese, che con un tiro di prima intenzione si porta avanti.
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