Gol e spettacolo a Bergamo: occasioni e due doppiette, Atalanta-Frosinone 3-2 all'intervallo

Primo tempo spettacolare a Bergamo nella sfida delle 15 fra Atalanta e Frosinone, col risultato dopo i primi 45 minuti che è di 3-2. La Dea in questo senso è stata brava a recuperare due volte il vantaggio dei ciociari per poi effettuare il sorpasso all'ultimo minuto.

La partita si accende dopo 27 secondi, con Romano Schmid bravissimo a sfruttare l'errore di Ederson andando a segnare lo 0-1. La risposta non tarda ad arrivare, con Nikola Krstovic che segna l'1-1 su assist di De Ketelaere dopo 14 minuti.

Al 17' il nuovo vantaggio del Frosinone, ancora col trequartista su assist di Ghedjemis. Ma l'Atalanta recupera ancora il risultato al 33' su calcio di rigore: mani in area di Cittadini, Ederson si presenta sul dischetto e segna la rete del momentaneo 2-2. Primo tempo finito? Assolutamente no, con Krstovic che al 45' sfrutta al meglio l'assist di Zappacosta e trova la personale doppietta e la rete del 3-2.