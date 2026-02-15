Inter di forza, un 3-2 show. QS in prima pagina: "Juve, che beffa"

È stato un Derby d'Italia spettacolare a San Siro ieri, anche se è scattato il caso Kalulu per il rosso impartito dall'arbitro La Penna a seguito di doppia ammonizione discutibile per fallo su Bastoni. "Inter di forza. Juve, che beffa", la prima pagina di oggi del Quotidiano Sportivo. Apre i conti il gollonzo di Luis Henrique su deviazione vincente di Cambiaso, lo stesso che poi ha trovato il momentaneo pareggio. Nuovamente Pio Esposito a mettere la freccia, raggiunto da Locatelli, finché Zielinski allo scadere ha deciso l'incontro. Così i nerazzurri scappano in vetta a +8 sul Milan.

"Maestro Modric, aria di rinnovo. Rabiot, stop che pesa". A proposito dei rossoneri, usciti vincenti (2-1) dalla trasferta di Pisa con le reti di Loftus-Cheek e Modric ma dovendo fare i conti con l'espulsione di Rabiot. Il centrocampista francese infatti salterà il recupero cruciale della 24ma giornata di Serie A contro il Como in settimana. Quanto al regista croato, invece, in scadenza il prossimo 30 giugno ma il club di via Aldo Rossi è alle prese con le trattative per convincerlo a rimanere oltre. Al netto dei suoi 40 anni.

"Como sorpreso da Fagioli e Kean. 'Irriconoscibile'". Finisce male il San Valentino dei lariani sulle rive del Lago, nel giorno della partita contro la Fiorentina: 1-2 e Morata espulso, ma soprattutto una frenata che complica i sogni d'Europa di Fabregas reduce da un punto in due partite. "Sbagliato l'approccio, è colpa mia", l'assunzione di responsabilità del tecnico dei biancoblù al termine del match.