Graziani: "Ero tra quelli che non rivolevano Mancini. Esposito? Può superare Toni"

Nel corso della sua intervista a TMW, Francesco Graziani, ex bomber che in Serie A ha vestito le maglie di Torino, Fiorentina, Roma e Udinese, ha parlato del centravanti dell'Inter e dell'Italia, Francesco Pio Esposito: "Oggi è un piccolo Toni, come caratteristiche, stazza fisica e comportamento in campo. Gli auguro di arrivare almeno alle stesse soddisfazioni che è riuscito ad ottenere Toni in carriera, compreso il Mondiale. Può darsi che lo possa anche superare, ma oggi sarei strafelice se riuscisse ad ottenere gli stessi risultati che ha ottenuto Toni".

Il lavoro di Mancini fino a questo momento come lo giudica?

"Io ero tra quelli che non lo rivolevano, per come ci aveva lasciato. Non mi nascondo. Poi una volta che la Federazione l'ha ripreso, viva Mancini. Io tifo lui come tifo tutta la squadra. Ero contrario al suo ritorno per le modalità con cui ci aveva lasciato in quel periodo. Comunque adesso è tornato, viva Mancini, viva i ragazzi e siamo con la squadra. Con le prestazioni siamo sempre stati in linea, tranne la sconfitta iniziale. Siamo andati in crescendo. In queste partite ci sono segni di risveglio importantissimi, che ci danno un po' di entusiasmo e la possibilità di guardare al futuro con ottimismo. Poi come ho già detto, non bastano otto o nove partite per sognare traguardi che oggi non ci possiamo permettere. Però se manteniamo questo entusiasmo si potrà solo migliorare".

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