Inter, dalla Turchia rilanciano: Fenerbahce pronto a offrire 10 milioni di euro per Calhanoglu

Hakan Calhanoglu ha il contratto con l'Inter in scadenza a giugno e, come sempre quando si avvicina una sessione di trasferimenti, dalla Turchia cominciano ad arrivare indiscrezioni di mercato. Secondo quanto riportato da Sabah, il centrocampista non sarebbe soddisfatto dell'offerta per prolungare il suo accordo e il Fenerbahce avrebbe in mente di mettere 10 milioni di euro per strappare il calciatore ai nerazzurri già a gennaio.

La posizione di Calhanoglu e dell'Inter

Al momento le parti in realtà sono molto serene e propense al dialogo per arrivare a un'intesa. Questo almeno è quanto trapela dalle parole di Giuseppe Marotta, ma soprattutto da quelle del diretto interessato, che dopo il 2-0 al Como ha spiegato: "Io sono tranquillo, faccio il mio lavoro. Io e l'Inter abbiamo vinto tanto insieme, la strada va avanti, si vedrà, ma siamo (lui e il club, ndr) tranquilli tutti e due".