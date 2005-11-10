Dal Milan... all'università, Origi si è iscritto ad Harvard: "Voglio perfezionare il mio lato business"

Divock Origi ha deciso di tornare a studiare. L'ex attaccante del Milan, che ha ufficializzato il proprio ritiro dal calcio giocato l'8 giugno 2026 all'età di soli 31 anni, ha scelto di riprendere in mano i libri di scuola e iscriversi a diversi percorsi formativi, tra cui quello della prestigiosa Harvard Business School. Intervistato dalla testata belga HBVL, ha raccontato le ragioni della sua scelta: "Finora tutti hanno visto solo il mio lato calcistico. Ma dentro di me si celano diversi aspetti. Attualmente sono tornato a studiare, fino ad arrivare ad Harvard. Voglio perfezionare il mio lato imprenditoriale e combinarlo eventualmente con la mia passione per la moda e il design". Il programma Crossover Into Business, della durata di un semestre, è pensato per accompagnare proprio gli atleti professionisti nel passaggio al mondo degli affari.

Harvard Business School, ma non solo

L'ex attaccante belga non si limita però alla formazione imprenditoriale. Frequenta anche corsi in alcune delle più importanti scuole di moda, come ESMOD in Francia e Central Saint Martins a Londra, collaborando con professionisti del settore. "Lavoro insieme a professionisti del massimo livello, quindi in questo modo puoi fare progressi molto più rapidamente in una passione che sto coltivando. Prima voglio capire come funziona il mondo della moda. Poi guarderò oltre", ha spiegato. Origi ha inoltre visitato la Fashion Week di Parigi e Tokyo per approfondire il rapporto tra moda e cultura.

La nuova partita del classe 1995

Il calcio, tuttavia, non è completamente uscito dalla sua vita. L'ex calciatore del Liverpool è infatti coinvolto nell'agenzia DLF Sports, fondata insieme all'ex compagno Willem Ofori per accompagnare giovani talenti nel loro percorso professionale. Ciò che non ha invece intenzione di intraprendere è la carriera da allenatore: "Ho molta stima dei tecnici, ma non mi vedo assolutamente in quel ruolo", ha concluso. Dopo i trionfi coi Reds, tra Premier e Champions, e la parentesi sfortunata al Milan, per Origi è cominciata dunque una nuova partita, questa volta lontano dal rettangolo verde.