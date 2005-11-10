L’annuncio più speciale per Douvikas: “Presto avremo un nuovo membro in famiglia”
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Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 22:08Serie A
autore Dimitri Conti
14.11.2026 22:08Serie A
La famiglia del centravanti del Como aspetta un figlio, come comunicato da lui stesso nel corso dell'intervista ai canali del club.
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L’attaccante Anastasios Douvikas, nel corso della lunga intervista da lui rilasciata ai canali ufficiali del Como (per la versione integrale, clicca qui), si è anche lasciato andare a una felice rivelazione che riguarda la sua sfera privata: “Mia moglie è molto importante per me, presto avremo un nuovo membro nella nostra famiglia”.
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