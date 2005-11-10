Mancini chiude il caso rigore con Esposito: "Nulla di grave, cose che succedono spesso"

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza dalla sala stampa dello stadio Re Baldovino di Bruxelles, dove domani gli Azzurri saranno ospiti del Belgio in Nations League: "Bello che siamo qua a giocarci la qualificazione ai quarti. La partita sarà complicata, il Belgio non è così lontano dalla Francia, al mondiale è andato fuori all'ultimo minuto. Non sarà facile, ma possiamo anche chiudere il girone al primo posto".

Ci dà qualche indicazione di formazione?

"Ho le idee chiare, dipende dalle condizioni dei ragazzi".

Ci dice come stanno?

"Pensavamo di recuperare Cambiaghi, abbiamo provato stamani, ma aveva dolore. Sicuramente 2 cambi li faremo (l'altro è Frattesi, ndr), ma dobbiamo valutare chi ha bisogno di riposare".

Ha alternato sempre Calafiori. Ha bisogno di rifiatare? Dimarco può giocare più avanti in pianta più stabile?

"Sì, dovremo valutarlo domani. Quella di Dimarco è un'opzione che abbiamo pensato da tempo, lo decideremo domani, le cose vanno viste in base alla partita e anche durante".

State vincendo anche per Malagò? Mi spiego meglio, come se voleste dire: "Non rompete il giochino, stiamo andando bene".

"Ci teniamo per tutto (ride, ndr). Siamo qua per vincere e per cercare di qualificarci, è il nostro obiettivo di domani sera".

Il suo secondo ciclo è iniziato con una sconfitta proprio contro il Belgio.

"Io avevo sensazioni positive già dopo l’esordio all’Olimpico, perché nel secondo tempo avevo visto buone cose: a un certo punto avremmo anche meritato il pareggio. Ora però voglio guardare avanti: faremo la nostra partita come sempre, conoscendo la qualità dell’avversario che è tecnico e veloce. Non si discosta molto dalla Francia per livello. Di sicuro è bello essere qui a competere per la qualificazione, anche con un piccolo in vantaggio in classifica. Dobbiamo essere orgogliosi di aver conquistato 10 punti. Siamo in testa a un girone pieno di squadre forti, pur sapendo che dobbiamo ancora migliorare. Non è una cosa da poco".

Che dice a Van Bommel, convinto che inconsciamente il fatto di avere 2 risultati su 3 potrebbe togliervi qualcosa?

"Non gestiremo il vantaggio. Non fa parte della nostra mentalità stare lì ad aspettare, anche perché il rischio è che in un attimo gli equilibri cambino e non si riesca poi a recuperare".

Perché l'Italia non ha più paura?

"Noi giochiamo sempre con l’idea di vincere, perché è il coraggio che ti porta a farlo. Il calcio è un gioco divertente, ma la gente è contenta solo quando arriva il risultato. Il vantaggio semmai va sfruttato".

Ci racconta della discussione tra lei e gli Esposito per il rigore non calciato da Pio e lasciato al fratello Sebastiano?

"Non è successo niente di grave. Queste cose nel calcio capitano spesso".