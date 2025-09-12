Gudmundsson, stoccata a Palladino: "Tutti hanno visto come Pioli abbia alzato il livello"

Nel corso della sua lunga intervista rilasciata a SportMediaset, Albert Gudmundsson, trequartista della Fiorentina, ha parlato della sfida che attende domani i viola: "Il Napoli è un top club, è una squadra molto forte e penso siano tra le favorite per lo scudetto. Hanno vinto l’anno scorso e questo li rende automaticamente favoriti, inoltre hanno comprato giocatori forti in estate".

Com’è cambiata la squadra con Pioli?

"Tutti hanno visto come abbia alzato il livello, con il suo carattere e la sua esperienza. Penso che abbia trasmesso a tutti la giusta mentalità, è un bene per tutta la squadra e anche per me personalmente. Sento che crede in me, ora sta a me ripagare la fiducia".

La scorsa stagione è stato molto ai box per problemi fisici. Ha vissuto dei periodi davvero complicati?

"Sì, ho pensato ‘cavolo, ci risiamo’. Però poi ti rialzi e pensi a tornare il prima possibile. Non è stato un infortunio grave, giusto un momento. Ora voglio tornare il prima possibile".

Non è ancora chiaro se domani l'islandese ex Genoa, che si porta dietro un problema alla caviglia dagli impegni con la Nazionale, riuscirà a essere della partita. Pioli ha detto in conferenza che lo valuterà sabato, ovvero il giorno della gara.