Pallone d'Oro a Kane, l'elogio di Tuchel: "Finalmente il mondo riconosce il tuo valore"
Tommaso Maschio
Il ct dell’Inghilterra Thomas Tuchel si è congratulato con il ‘suo’ capitano Harry Kane dopo il trionfo nel Pallone d’Oro consegnato ieri sera proprio a Londra. Il centravanti inglese ha battuto la concorrenza di Kylian Mbappé e Lamine Yamal ottenendo il prestigioso trofeo per la prima volta a 33 anni e dopo una stagione che lo ha nuovamente consacrato come uno degli attaccanti più forti del mondo.
Le parole di Thuchel
Il ct, che lo ha allenato in passato anche al Bayern Monaco, si è rivolto a Kane con queste parole: “Congratulazioni Harry per questo meritatissimo Pallone d'Oro. Sono sempre stato a corto di parole per descrivere le tue prestazioni, ma sono felice di vedere che il mondo del calcio ti riconosca finalmente il tuo valore. - prosegue il tecnico tedesco - Essere il primo inglese a vincere questo prestigioso premio in 25 anni lo rende ancora più speciale e siamo davvero fortunati ad averti come nostro capitano. So che ti godrai questo momento con i tuoi cari prima di tornare a fare ciò che sai fare meglio, segnare gol e vincere partite”.
La classifica finale del Pallone d'Oro
1. Harry Kane
2. Kylian Mbappé
3. Lamine Yamal
4. Rodri
5. Lionel Messi
6. Khvicha Kvaratskhelia
7. Erling Haaland
8. Ousmane Dembélé
9. Michael Olise
10. Fabian Ruiz
11. Jude Bellingham
12. Pau Cubarsí
13. Achraf Hakimi
14. Vitinha
15. Declan Rice
16. Ferran Torres
17. Vinicius Junior
18. Marc Cucurella
19. João Neves
20. Willian Pacho
21. Gabriel
22. Lautaro Martinez
23. Nuno Mendes
24. Luis Diaz
25. Marquinhos
26. Dayot Upamecano
27. Bruno Fernandes
28. Julian Quiñones
29. William Saliba
29. Sadio Mané
Tutti i premi della serata
Miglior giocatore - Harry Kane
Miglior giocatrice - Alexia Putellas
Migliori squadre - PSG (maschile) e Barcellona (femminile)
Migliori allenatori - Luis de la Fuente (maschile) e Pere Romeu (femminile)
Migliori portieri (Trofeo Yashin): Unai Simon (maschile) e Catalina Coll (femminile)
Migliori giovani (Trofeo Kopa): Lamine Yamal (maschile) e Vicky Lopez (femminile)
Migliori attaccanti (Trofeo Muller): Harry Kane (maschile) e Charlyn Corral (femminile)
Premio Socrates: Bukayo Saka