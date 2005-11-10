Pallone d'Oro a Kane, l'elogio di Tuchel: "Finalmente il mondo riconosce il tuo valore"

Il ct dell’Inghilterra Thomas Tuchel si è congratulato con il ‘suo’ capitano Harry Kane dopo il trionfo nel Pallone d’Oro consegnato ieri sera proprio a Londra. Il centravanti inglese ha battuto la concorrenza di Kylian Mbappé e Lamine Yamal ottenendo il prestigioso trofeo per la prima volta a 33 anni e dopo una stagione che lo ha nuovamente consacrato come uno degli attaccanti più forti del mondo.

Le parole di Thuchel

Il ct, che lo ha allenato in passato anche al Bayern Monaco, si è rivolto a Kane con queste parole: “Congratulazioni Harry per questo meritatissimo Pallone d'Oro. Sono sempre stato a corto di parole per descrivere le tue prestazioni, ma sono felice di vedere che il mondo del calcio ti riconosca finalmente il tuo valore. - prosegue il tecnico tedesco - Essere il primo inglese a vincere questo prestigioso premio in 25 anni lo rende ancora più speciale e siamo davvero fortunati ad averti come nostro capitano. So che ti godrai questo momento con i tuoi cari prima di tornare a fare ciò che sai fare meglio, segnare gol e vincere partite”.

La classifica finale del Pallone d'Oro

1. Harry Kane

2. Kylian Mbappé

3. Lamine Yamal

4. Rodri

5. Lionel Messi

6. Khvicha Kvaratskhelia

7. Erling Haaland

8. Ousmane Dembélé

9. Michael Olise

10. Fabian Ruiz

11. Jude Bellingham

12. Pau Cubarsí

13. Achraf Hakimi

14. Vitinha

15. Declan Rice

16. Ferran Torres

17. Vinicius Junior

18. Marc Cucurella

19. João Neves

20. Willian Pacho

21. Gabriel

22. Lautaro Martinez

23. Nuno Mendes

24. Luis Diaz

25. Marquinhos

26. Dayot Upamecano

27. Bruno Fernandes

28. Julian Quiñones

29. William Saliba

29. Sadio Mané

Tutti i premi della serata

Miglior giocatore - Harry Kane

Miglior giocatrice - Alexia Putellas

Migliori squadre - PSG (maschile) e Barcellona (femminile)

Migliori allenatori - Luis de la Fuente (maschile) e Pere Romeu (femminile)

Migliori portieri (Trofeo Yashin): Unai Simon (maschile) e Catalina Coll (femminile)

Migliori giovani (Trofeo Kopa): Lamine Yamal (maschile) e Vicky Lopez (femminile)

Migliori attaccanti (Trofeo Muller): Harry Kane (maschile) e Charlyn Corral (femminile)

Premio Socrates: Bukayo Saka