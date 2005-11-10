Spalletti sulla scelta di dare a Kane il Pallone d'Oro: "Ha numeri spaventosi, era il nome logico"

Dopo venticinque anni un inglese è tornato sul gradino più alto del podio nella classifica del Pallone d'Oro. Direttamente dal London Palladium Theatre di Londra, il centravanti della Nazionale inglese e del Bayern Monaco Harry Kane è stato nominato Pallone d'Oro del 2026 davanti a Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

In una premiazione che mai come quest'anno era incerta, l'assegnazione dell'ambito premio a Kane ha scatenato tante reazioni contrastanti tra loro: c'è chi ne premia la meritocrazia vista la super stagione da 72 gol in tutte le competizioni, chi avrebbe preferito si premiasse il mero talento individuale. Sulla questione è intervenuto anche Luciano Spalletti, interrogato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Genoa e Juventus: "Ho parlato di questo con la staff e abbiamo ritenuto corretto darlo a lui. Era una soluzione logica per la qualità del calciatore. Lui ha dei numeri spaventosi anche se non viene messo in risalto come altri. È corretto".

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