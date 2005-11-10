Bayern Monaco, folta delegazione a Londra per il Pallone d'Oro: spuntano due assenti illustri

Il Bayern Monaco è volato a Londra per la cerimonia del Pallone d'Oro. E con uno schieramento imponente: il CEO Jan-Christian Dreesen, il presidente reggente Herbert Hainer (72), in compagnia dei giocatori nominati: Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz, Dayot Upamecano e Lennart Karl.

Un'assenza dell'ultima ora

Manca qualcuno all'appello però. Il direttore sportivo Max Eberl ha dovuto dare forfait e salterà infatti al Gala di questa sera perché "deve rimanere a letto a causa di un'influenza", ha informato il club bavarese. Resta a casa anche Vincent Kompany, sebbene sia nominato come uno dei cinque tecnici per il premio di "Allenatore dell'Anno": al momento il belga si trova ancora in ospedale a Monaco in seguito al suo malore, ma le sue condizioni sono stabili.

L'augurio di Kane

La grandissima speranza in casa Bayern Monaco è che Harry Kane conquisti il Pallone d'Oro come miglior giocatore del 2026. Il bomber inglese ha dichiarato di recente: "È chiaro che lunedì potrebbe essere una notte molto speciale. Cerco di non pensarci troppo. Ma ovviamente è un evento enorme. Non vedo l'ora e spero che diventi qualcosa di speciale per me! Dal mio punto di vista mi piacerebbe ovviamente saperlo prima, per non dover aspettare tutta la notte. Ma è una loro decisione, non ho alcuna influenza su questo. Dobbiamo semplicemente godercela e cercare di non stressarci troppo".