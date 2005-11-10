Bayern Monaco, Kane a caccia di un record di CR7: è ad una partita dal realizzarlo
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Simone Lorini
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22.10.2026 15:56Calcio estero
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L'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane è a un passo dall'eguagliare un primato europeo di primissimo piano: al centravanti inglese manca infatti una sola partita per agganciare il record di Cristiano Ronaldo, capace di andare a segno per 11 presenze consecutive in Champions League.
Ronaldo ha stabilito questo storico punto di riferimento durante la sua militanza nel Real Madrid, firmando una delle strisce individuali più straordinarie nella storia del torneo. La caccia al record da parte del capitano dell'Inghilterra s'inserisce nel quadro di un avvio di stagione 2026/2027 a dir poco eccezionale. Tra tutte le competizioni, Kane ha infatti già collezionato ben 16 reti e 8 assist in sole 15 apparizioni con la maglia dei bavaresi.
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