Harry Kane è il migliore giocatore inglese di tutti i tempi?

Sono passati 25 anni dall'ultimo Pallone d'Oro inglese. Michael Owen. 47 dall'ultimo che giocava in Germania, King Kevin Keegan. Vincendo la Bundesliga davanti allo Stoccarda, ma quello era un premio al miglior giocatore, non ai migliori risultati: a vincere la Coppa dei Campioni era stato il Liverpool con il gol di Kenny Dalglish, arrivato addirittura ottavo con 10 voti, mentre Keegan primo con 87. Un po' come è successo ieri sera, il Pallone d'Oro prescindeva dalle vittorie.

Il più forte?

È chiaro che paragonare giocatori contemporanei con chi ha già fatto la storia del gioco - come Keegan appunto - non è facile né salutare. Perché la traiettoria di Harry Kane non si è ancora conclusa, mentre quella degli altri sì. Come Geoff Hurst, legato alla storia del gioco per la finale del 4-2 alla Germania, ma anche Stanley Matthews, oppure Owen, Gerrard, Lampard e altri grandi campioni che si sono legati indissolubilmente alla storia del calcio inglese. Eppure Harry Kane è probabilmente il miglior giocatore di sempre.

Come centravanti non c'è discussione

Gary Lineker, ma anche Alan Shearer, Jimmy Greaves, Wayne Rooney oppure lo stesso Michael Owen. Nessuno ha raggiunto i numeri di Kane, nemmeno lontanamente. 452 gol con i club, 91 in Nazionale. Una macchina da reti che ha dovuto salutare il Tottenham, dove è arrivato anche in finale di Champions, per trovare trofei e il Pallone d'Oro. E forse quella nomea da miglior giocatore inglese di tutti i tempi.