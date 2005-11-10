Malesani sta con Vanoli: "Fiorentina, ma che horror e horror... Lazio, il capitano è Gattuso"

Nel corso del suo intervento sulla Gazzetta dello Sport, Alberto Malesani ha parlato della Fiorentina e della stagione che il quotidiano definisce horror: "Ma noooo, che horror e horror ... E poi Paolo (Vanoli, ndr) è bravo, si riprenderà. Una cosa piuttosto mi dovrebbero spiegare e cioé perché l’hanno costretto a dover ripartire da zero che, tradotto, va letto così: perché l’avevano allontanato alla fine della scorsa stagione? Io non l’ho ancora capito. Vanoli ci sa fare, conosce la piazza, lasciatelo lavorare per favore...".

Infine un commento anche sulla Lazio: "Le dico, in un solo flash, che sono contento per Rino: oggi Gattuso è proprio centrato per la situazione che vive la Lazio. Lui si mette tutto sulle proprie spalle forti e va. Il capitano vero della Lazio di oggi è lui, si merita di stare lassù".