Serie A, i migliori 5 italiani dopo 8 giornate: Frosinone con due giocatori, Calò new entry

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Serie A, i migliori 5 italiani dopo 8 giornate: Frosinone con due giocatori, Calò new entryFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 12:38Serie A
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27.10.2026 12:38Serie A
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Antonio Raimondo si mantiene miglior calciatore italiano per media voto. Guadagna due posizioni Mattia Zaccagni che si assesta in piazza d'onore. +2 anche per Lulli che sale sul podio. Scende di uno Maldini. New entry Calò che prende il posto del milanista Cisse. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.81 (8)
2. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.64 (7)
3. Emanuele Lulli (Roma) 6.60 (5)
4. Daniel Maldini (Cagliari) 6.56 (8)
5. Giacomo Calò (Frosinone) 6.56 (8)
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