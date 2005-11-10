La delusione di Lamine Yamal per il terzo posto al Pallone d'Oro 2026 è argomento di discussione in Spagna. Il talento del Barcellona, arrivato alle spalle di Harry Kane e Kylian Mbappé, sperava di coronare una stagione ricca di successi, ma il verdetto della giuria ha premiato l'attaccante inglese del Bayern Monaco.

Tra i più amareggiati c'è lo zio del 19enne blaugrana, Abdul, che ai microfoni di Cadena SER ha difeso con forza il nipote pochi minuti dopo la premiazione: "Mio nipote è stato fantastico, è il miglior giocatore del mondo. Lo sanno tutti. Se ami il calcio vai a vedere Lamine, non Harry Kane", ha dichiarato senza mezzi termini. Lo sfogo è proseguito con una frase destinata a far discutere: "Lamine ha solo 19 anni e vincerà altri Palloni d'Oro, ma a Harry restano tre giorni di calcio e glielo regalano". Secondo il familiare, il talento del Barcellona meritava il riconoscimento dopo aver conquistato Liga, Supercoppa e Mondiale con la Spagna, oltre a una stagione impreziosita da gol e giocate fuori dal comune. "Segna reti che nessun altro segna, fa assist, crea spettacolo. Ne vincerà cinque", ha aggiunto.

Anche la stampa catalana ha espresso perplessità. Mundo Deportivo ha riconosciuto i meriti di Kane, definendolo "un grande attaccante e un uomo esemplare", ma ha sottolineato come "la magia sia Lamine", aggiungendo che il Pallone d'Oro continua a premiare soprattutto numeri e concretezza, mentre "l'imprevedibilità e il talento puro non sempre trovano lo stesso riconoscimento".