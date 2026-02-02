TMW Gabriel Strefezza in prestito al Parma, è fatta: i dettagli. Fissate le visite mediche

Gabriel Strefezza sta per tornare in Italia. Dopo appena sei mesi di distanza dalla Serie A, l'esterno offensivo brasiliano e classe '97 è proprio a legare il suo destino al Parma: nella visita fatta dall'agente allo Stadio Ennio Tardini, in occasione del match perso 1-4 dai Ducali contro la Juventus, secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TMW è stato raggiunto l'accordo decisivo per il prestito del giocatore.

L'ex Como vestirà la maglia gialloblù per i prossimi sei mesi, fino al termine della stagione corrente. L’esperienza tentata in estate in Grecia, con l’Olympiacos - che lo ha acquistato per 8 milioni a fine luglio -, nella speranza di mettersi alla prova in Champions League non è andata come da aspettative (solo 95 minuti nella competizione europea). Ora Strefezza vuole rilanciarsi nuovamente nel campionato italiano, sotto la guida di Carlos Cuesta, alle prese con la corsa salvezza.

La volontà di tutte le parti coinvolte è stata univoca, tant'è che in prima mattinata oggi Strefezza si sottoporrà alle visite mediche di rito, che precederanno poi la firma sul contratto con il Parma. Attesissimo dunque il ritorno, stavolta da avversario, al Sinigaglia ma servirà attendere la penultima giornata di Serie A quando il Como ospiterà i Ducali.

Nei mesi trascorsi al Pireo, Strefezza ha trovato spazio soprattutto a gara in corso. Le presenze complessive sono state 21 tra campionato, Supercoppa, Coppa di Grecia e competizioni europee, ma con un minutaggio limitato, pari a circa 850 minuti totali, e un solo gol realizzato in Super League. Ora il ritorno in Italia, con il Parma pronto a offrirgli una nuova opportunità e un ruolo più centrale nella seconda parte della stagione.