Verona, Serdar: "Siamo in una situazione complicata, ci aspettavamo di più da noi stessi"

Nel post partita di Hellas Verona-Torino il capitano degli scaligeri Suat Serdar è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra e la sua condizione fisica.

Hai recuperato dall'infortunio?

"Sto bene, non sento più dolore, ma ho bisogno di fare più minutaggio per ritrovare il mio 100%. Ho provato ad aiutare la squadra ma mentalmente è difficile, siamo in una situazione complicata, ci aspettavamo di più da noi stessi oggi. Dobbiamo combattere in ogni partita per fare punti e raggiungere la salvezza."

Avete fatto molti errori tecnici all'interno di questa gara.

"Facciamo troppi errori quando gestiamo la palla, abbiamo subito gol su due errori tecnici. Dobbiamo fare meglio nelle prossime partite, oggi non abbiamo giocato bene".