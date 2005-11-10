A due gironi dalla ripresa del campionato, per analizzare la corsa allo Scudetto, a La Gazzetta dello Sport è intervenuto Hernanes. Queste le sue considerazioni iniziando dalla Lazio: "Si è creata una bella magia. Mi ricorda il Leicester: non ci credeva nessuno e invece vinse il titolo. Io dico che la Lazio ha il 15% di portare a casa il campionato. Anche se la più forte resta sempre l’Inter".

Gattuso sta facendo un miracolo

"Questa Lazio gli somiglia: è come se in campo ci fossero undici Rino. È riuscito a trasmettere la sua mentalità alla squadra. La voglia di azzannare ogni caviglia, lottare su ogni pallone, dare tutto senza risparmiarsi mai. Vedo la sua fame, la sua voglia. Chi è il campione? Nuno Tavares può giocare ovunque in Europa, è insostituibile".

Inter favorita diceva...

"Marotta e tutta la dirigenza sono un punto di riferimento. La squadra è completa, forte ovunque, solida. Dopo la batosta del derby ho avuto l’impressione che la squadra abbia ripreso a girare a pieno ritmo. Come se avessero pensato “ok, ora si fa sul serio”. Occhio anche alla Roma, comunque".