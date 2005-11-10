L'attaccante ucraino Mykhailo Mudryk ha scelto di ripercorrere pubblicamente i periodi più difficili vissuti a seguito della lunga assenza dai campi da gioco legata alla vicenda legata al doping, che lo ha tenuto lontano dall'attività agonistica per circa venti mesi. Intervistato dal giornalista Dmytro Gordon su YouTube, il calciatore ha spiegato: "Non riuscivo a credere che fosse vero, un fulmine a ciel sereno. È stato come una caduta da un grattacielo".

Mudryk confida: "Ho pensato al suicidio"

Nel corso dell'intervista, Mudryk si è soffermato anche sul contraccolpo avuto: "Mi ha colpito duramente a livello mentale", le sue parole. E ha confidato: "Ho pensato di suicidarmi ma ho capito subito che non era questa la via d’uscita".

Poi, sulle possibili cause della positività riscontrata, ha l'attenzione sulle sostanze individuate e sottolineando le differenze di gestione e controllo tra l'esperienza nei club e le dinamiche vissute con la nazionale: "Non avevo mai sentito parlare di un farmaco come il meldonium. È un farmaco che si trova solo nell’Europa dell’Est. Poteva entrare nel mio corpo solo in Ucraina. In Inghilterra non esiste. La Nazionale ucraina non ha assolutamente alcun sistema di sicurezza. Nei club, quando si va in trasferta, ci sono sempre persone responsabili di ciò che accade ai piani dell’hotel e nella squadra. Ci sono persone che controllano".