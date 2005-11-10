L'ex dirigente di Napoli, Juventus, Inter e Milan, Marco Fassone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Stile TV nel corso della quale ha parlato del rendimento di Kevin De Bruyne, che ha mostrato un rendimento differente fra club e nazionale: "De Bruyne? Lo vediamo giocare in Nazionale in un modo e sembra sano e integro, a Napoli invece è su un tono diverso. Quando i giocatori hanno rendimenti così alterni tra Nazionale e club è probabile che ci siano cose interne, magari un disagio o delle incomprensioni con tecnico o società", ha spiegato.

Poi ha aggiunto: "Ma un giocatore di quel livello non sta garantendo al Napoli ciò che il Napoli si aspetta ed ha un costo significativo. Sicuramente quindi il club sta facendo le sue valutazioni e agirà per il meglio".

Le parole di Fassone sul Napoli

Fassone ha anche analizzato: "Quando ci sono stagioni come quelle del Napoli in cui la squadra non si esprime come dovrebbe, c'è qualcosa di più grande del semplice infortunio che sicuramente influenza. Ma c'è qualcosa di più e credo che il presidente stia facendo riflessioni dal punto di vista societario. E quindi costruire un progetto di ripartenza che non sia un retaggio della politica utilizzata da Conte. Gli ibridi funzionano sempre poco e c'è bisogno di costruire il Napoli del rilancio".