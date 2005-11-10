"Sono contento perché è una società, una città, una squadra in cui è bello mettere radici, è bello perché c'è una passione fuori dal comune, è bello perché c'è uno stadio fuori dal comune, è una città in cui in cui si vive bene". Parla così l'attaccante del Genoa, Lorenzo Colombo, ai microfoni di Radio Sportiva commentando il momento personale che lo vede finalmente far parte in pianta stabile di una squadra dopo tanti prestiti dal Milan: "In squadra ci sono tanti giocatori importanti, poi, il capitano Vasquez, El Shaarawi, Messias e poi c'è Sabelli che comunque dentro lo spogliatoio è sempre un uomo importante. Perché dà sempre consigli, è sempre vicino al gruppo e tutti questi senatori, chiamiamoli così, a noi servono tanto. C'è qualcuno che dà l'esempio più con le parole, qualcun altro più con i fatti e dobbiamo cercare di di seguire questi esempi positivi. Tra i giovani, cito Wiafe, perché mi ha colpito fin dal primo giorno la sua attitudine, la sua mentalità ed è davvero un ragazzo speciale e diciamo che è un giovane...non giovane perché su tante cose calcisticamente lo vedi già molto avanti".

L'impatto di Osmajic visto da Colombo

Su Osmajic, attaccante rivelazione del Genoa fino a questo momento, Colombo dice: "Ha avuto un grandissimo impatto, è davvero bello condividere lo spogliatoio con lui perché è un grande attaccante. Da lui c'è molto da imparare perché ogni cosa che fa, la fa al massimo e con una cattiveria agonistica incredibile e questa cosa spinge poi anche tutti gli altri compagni a a fare qualcosa in più. Mi piacerebbe molto giocare in coppia con lui, quando abbiamo giocato insieme in poco tempo gli ho fatto anche due assist. Mi piace di più giocare a due punte, perché occupiamo meglio lo spazio e e comunque giocando insieme riesci a impensierire meglio i centrali. E' altrettanto vero che gioco da prima punta da anni e lo so fare, per cui va sempre bene...".