Il Como in questo inizio di stagione 2026/27 non solo si sta confermando per quanto fatto di buono nella crescita continua avuta in questi anni, ma ha fatto parlare di sé in tutta Europa e in tutto il mondo. Complice un cammino nella prima volta in assoluto in Champions League che in pochi potevano prevedere, con picchi come quel 9-1 al Lens e il 4-1 al Manchester United che hanno aumentato ancor di più l'appeal internazionale della squadra di Cesc Fabregas e dello stesso tecnico spagnolo.

Sentite come Henry parla di Fabregas

A proposito di Fabregas, non è che abbia bisogno di endorsement da parte di qualcuno in particolare visto il curriculum che precede il suo attuale lavoro, ma al di fuori dell'Italia si parla sempre di più di ciò che sta costruendo a Como.

Basta vedere, per esempio, cosa ha detto di lui Thierry Henry, che sarà anche "di parte" quando si parla di Como, ma che ha speso parole non banali per Cesc parlando al podcast francese Kampo. Riguardo all'ex compagno infatti, Henry ha spiegato: "Quando Fabregas è arrivato al Como da allenatore, lottavano per non retrocedere nella Serie B italiana. L’anno successivo sono stati promossi all’ultimo giorno. Poi è arrivato al decimo posto e ora sono in Champions League. Fabregas sta facendo un lavoro straordinario".