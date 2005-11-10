Da Hojbjerg a Tiago Gabriel, ma non solo: la Fiorentina studia due acquisti a gennaio
Yvonne Alessandro
La Fiorentina inizia a delineare le strategie in vista della finestra di mercato di gennaio, con il direttore sportivo Fabio Paratici pronto a ripartire dai vecchi pallini estivi per colmare le lacune evidenziate dalla squadra nelle prime 13 gare ufficiali tra campionato e Coppa Italia. Le priorità viola ruotano attorno a un mediano d'interdizione capace di sostenere entrambe le fasi di gioco e il consolidamento di una retroguardia finora troppo fragile.
Le idee in mediana
Se per Joao Palhinha - passato in estate al Benfica per 14 milioni di euro più 5 di bonus - appare difficile ipotizzare un rilancio, restano di stretta attualità i profili di Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia, seguito con stima ma corteggiato anche dalla Juventus, e di Lucas Torreira, il cui entourage continua a spingere per un suggestivo ritorno a Firenze. Lo riferisce il Corriere Fiorentino.
In difesa invece
Accantonata definitivamente l'idea legata allo svincolato Francesco Acerbi, la dirigenza viola sta sondando il mercato . Accanto a piste già monitorate in Serie A come quella che porta a Tiago Gabriel del Lecce, dall'Inghilterra rimbalzano voci su un concreto interesse per il centrale tedesco Phil Neumann del Birmingham City, attualmente impegnato in Championship, a dimostrazione di come il raggio d'azione viola sia ampio e in piena fase esplorativa.