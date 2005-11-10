Ko col Belgio alla prima del ciclo 2.0, Mancini: "Avevo sensazione positive anche lì"

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, presentando la partita di domani di Nations League contro il Belgio è tornato con la mente anche alla sconfitta nella partita d'andata, la prima del suo ciclo 2.0 in azzurro.

Belgi sullo stesso piano della Francia

Ha detto dalla sala stampa dello stadio Re Baldovino, il ct dell'Italia: "Io avevo sensazioni positive già dopo l’esordio all’Olimpico, perché nel secondo tempo avevo visto buone cose: a un certo punto avremmo anche meritato il pareggio. Ora però voglio guardare avanti: faremo la nostra partita come sempre, conoscendo la qualità dell’avversario che è tecnico e veloce. Non si discosta molto dalla Francia per livello. Di sicuro è bello essere qui a competere per la qualificazione, anche con un piccolo in vantaggio in classifica. Dobbiamo essere orgogliosi di aver conquistato 10 punti. Siamo in testa a un girone pieno di squadre forti, pur sapendo che dobbiamo ancora migliorare. Non è una cosa da poco".

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