Il rammarico di Frabotta: "L'infortunio al tendine d'Achille mi ha compromesso Verona"

Nelle scorse ore su TuttoMercatoWeb.com vi abbiamo proposto tra le altre cose anche un'intervista con Gianluca Frabotta, difensore esterno scuola Juventus che oggi gioca con il Cesena, in Serie B.

L'anno scaligero

Tra i passaggi della chiacchierata, anche un suo personale ricordo del trascorso all'Hellas Verona in Serie A, quando fu mandato lì in prestito dalla Juve: "Da parte mia provo un grande rammarico. Sono arrivato a Verona carichissimo dopo la stagione fatta con la Juventus, poi però sono stato costretto a operarmi al tendine d'Achille e questo ha compromesso un po' tutto il mio percorso in gialloblù. Dispiace tanto non aver reso quanto avrebbe meritato una piazza come quella".

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