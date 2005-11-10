Hojlund torna titolare nel Napoli, le parole pre-Porto dei due ex azzurri Callejon e Llorente

Tra i temi affrontati nel pre-partita di Porto-Napoli su Prime Video da parte dei talent selezionati dall'emittente, c'è anche il ritorno tra i titolari di Rasmus Hojlund, che guida di nuovo l'attacco del Napoli per la gara di Champions League di questa sera dopo aver saltato la partita di domenica sera dello Stadium, sul campo della Juventus, per via di una sindrome para-influenzale.

Le parole di Llorente

Così parla di Hojlund uno che il ruolo del centravanti lo conosce bene, come Fernando Llorente: "Io non mi muovevo tanto quanto Hojlund! Fa un lavoro pazzesco per la squadra ed è il tipo di giocatore che tutti gli allenatori vogliono. E poi attacca bene lo spazio e si sa muovere in area di rigore. Oggi dovrà essere la sua partita. Come si gestisce la pressione di non avere un reale ricambio? Devi essere forte e fare tutto bene, anche dormire e alimentarti. Così puoi stare sempre al meglio: Hojlund è giovane e può giocare tutte le partite. Spero possa sbloccarsi e iniziare a fare più gol, prendendo maggior fiducia".

Le parole di Callejon

Gli fa eco un altro spagnolo ex Napoli, Jose Callejon: "Per un centravanti è difficile se vivi alla ricerca del gol e poi non è arriva. Deve ritrovare fiducia e credere in se stesso, oggi farà una bella partita".