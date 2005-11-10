Si è svegliato il Napoli: tre tiri in pochi secondi, quello di McTominay diventa l'1-1 a Porto
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Dimitri Conti
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Oggi alle 21:45Serie A
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04.11.2026 21:45Serie A
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Pareggio del Napoli, 1-1 sul campo del Porto al 43' firmato Scott McTominay! Lunga e insistita azione dei campani, che arrivano inizialmente al tiro con Politano, ribattuto da Diogo Costa. La palla è buona per De Bruyne, che ripropone subito al centro trovando Hojlund: si supera ancora il portiere di casa. Il quale però nulla può sull'ultimo tentativo ravvicinato, da parte dello scozzese. Terzo gol in questa Champions per McTominay, dopo la doppietta al Bodo.
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