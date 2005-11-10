Lecce, cinque assenti all'allenamento di oggi. Coulibaly in piccola parte col gruppo

Il Lecce nella giornata di oggi si è allenato nel pomeriggio, preparando il prossimo impegno, che vedrà i salentini opposti al Torino sabato pomeriggio per l'ultima partita prima di fermarsi per la pausa delle nazionali: "In preparazione alla gara di sabato con il Torino la squadra è stata impegnata oggi pomeriggio in un allenamento a Martignano. Attivazione tecnica, esercitazione tecnico tattica e partita a tema, questo il lavoro che ha caratterizzato la seduta odierna. Assenti Ilić e Pierotti, lavoro personalizzato per Berisha e Geubbels, terapie per Monteiro.

Coulibaly ha effettuato un lavoro personalizzato unendosi poi ai compagni per la parte finale della seduta. Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato un allenamento mattutino a Martignano".