Lecce, Corvino: "Mettiamo tanto impegno. A volte puoi fare poco se gli altri hanno più forza"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il responsabile dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha commentato i movimenti di mercato della formazione salentina: "Siamo qui per spiegare ai nostri tifosi le logiche che ci sono dietro al nostro lavoro. Lo facciamo per chi ci segue con passione e per chi fa le critiche costruttive al nostro lavoro. Siamo un laboratorio di idee, le idee servono per non essere statici, per evitare una staticità che porterebbe a scomparire. L’attivismo e il cambiamento sono modi necessari che ti evitano di morire. Se non seguiamo questa strada non rimaniamo nel calcio che conta, è l’unica strada”.

Il dirigente ha commentato poi anche le critiche ricevute, alcune anche pesanti sottolineando come questa società faccia un grande sforzo: "Io e Stefano ci mettiamo grande impegno - sottolinea CalcioLecce.it -. A volte puoi però fare poco se gli altri hanno più forza. Se nonostante tutto quello che facciamo devi ancora sentirti dire 'chitammuè caccia li sordi', pur non capendo che non sono miei i soldi, non sappiamo cosa fare. Non sono uno che denuncia il tifoso per quello che dice, anche se non è bello sentirselo dire perché chi lo dice non capisce il nostro tifoso".

E' stato comunque difficile accontentare tutti ma il lavoro "è stato tanto e per noi è molto complesso soddisfare le esigenze prima tecniche, poi di spogliatoio, poi societarie e poi dei tifosi. E’ difficile coniugare tutto, credetemi, questo è il mio cinquantunesimo anno da direttore sportivo ed è sempre più difficile. Tutti parlano, si sparla. Accontentare tutti è complesso".