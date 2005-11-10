Emiliano Uria: "Juve, secondi tempi da migliorare. Bravo Meerdink. Stam vuole allenare, Barreal uomo mercato"Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
“La Juventus deve migliorare molto, soprattutto nella gestione dei secondi tempi. L’Az è una squadra di giovani, in crescita, ma ha messo i bianconeri in difficoltà. Mi aspettavo di più dalla squadra di Spalletti". Così a TuttoMercatoWeb.com Emiliano Uria, operatore di mercato esperto di calcio olandese, intermediario.
Chi s'è messo in mostra all'Az?
“Meerdink. Ha fatto gol anche in Nazionale, un attaccante tecnico, fisico. Farà una bella carriera”.
Lei si trova a Milano. Il Milan ha deluso ancora una volta in campo europeo.
“Purtroppo ha gestito la partita in maniera sbagliata. Nessuno si aspettava che il Ferencvaros potesse fare risultato. Rivedrei il sistema di gioco di Amorim, che oggi non ha dato i risultati sperati sopratutto in un San Siro pieno”.
Rivedremo Jaap Stam in panchina?
“Lavora in tv. Aspetta una nuova opportunità magari in Inghilterra. Ha voglia di allenare”.
Talenti dall'Argentina per il prossimo mercato?
“Tommy Pavel, gioca nel San Lorenzo. Classe 2009, ne sentiremo parlare".
Barreal?
"Sta facendo un bel campionato in Brasile. Stiamo parlando con alcune squadre anche in Italia, ha suscitato l'interesse di alcuni club. Vedremo".