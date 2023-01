Gazzetta - L'Inter non vuole sentirsi presa in giro: nessun incontro con l'agente di Skriniar

Nessuno in casa Inter, dal presidente Zhang fino ai dirigenti, si aspetta più il rinnovo di Milan Skriniar. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport, che parla di addio ormai chiaro. E non sarà neppure un addio soft, questa è l’impressione: se non fosse per un’attualità e un calendario che impongono il basso profilo, ci sarebbe già stata una presa di posizione nei confronti del giocatore.

Sul mercato.

L’Inter - continua La Gazzetta dello Sport - non vuole sentirsi presa in giro. Non vuole stare ai continui rinvii e così non ci sarà nessun incontro a breve con l’agente del difensore. Non ci sarà perché sarebbe inutile, considerata la posizione dello slovacco. Skriniar - si legge - non ha voglia di sposare il progetto dell’Inter, anzi si sente sul mercato. E vuole capire nelle prossime settimane quale sarà il progetto tecnico ed economico che più lo affascinerà. Il PSG è un’opzione sempre viva, ma non risulta essere un accordo già chiuso, come da notizia rimbalzata dalla Francia.