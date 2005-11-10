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Top 100 giovani italiani: attenti a Lupo e... Mosconi, Harder things. Posizioni 60-56

Focus TMW
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 10:30Serie A
05.10.2026 10:30Serie A
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In questa cinquina, oltre ai tre citati nel titolo, troverete pure Cichella del Frosinone (59°) e il baby talento bianconero Corigliano (56°).
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Ci avviciniamo all'esatto centro della classifica di TMW sui 100 migliori prospetti d'Italia nati dopo il 1° gennaio 2005. Scopriamo chi c'è dal 60° al 56° posto.

60° - CHRISTIAN LUPO (Lecce Primavera)

Tra gli eroi di Estonia 2026 c'è Christian Lupo, giovane portiere italiano nato a Valenzano (in provincia di Bari), cresciuto nel vivaio del Lecce e salito alle cronache internazionali come uno dei grandi protagonisti del torneo che ha consegnato all'Under 17 il titolo di Campione d'Europa pochi mesi fa. Muove i suoi primissimi passi calcistici nella scuola calcio della sua città natale, l'ASD Calcio Ragazzi Valenzano. Nel 2022 viene notato e tesserato dall'US Lecce, dove entra nel settore giovanile e scala rapidamente le formazioni fino alla Primavera e all'orbita della prima squadra salentina. Si consacra a livello continentale guidando l'Italia U17 alla conquista del titolo europeo nel 2026 in Estonia, parando ben 3 rigori nella semifinale contro la Spagna e un altro rigore decisivo nella sequenza finale contro il Belgio.

La scheda di Lupo)

Ruolo: portiere
Anno di nascita: 2008
Presenze nelle nazionali: 10 con l'U17, 2 con l'U18
Valore su Transfermarkt: non noto

59° - MATTEO CICHELLA (Frosinone)

Il suo sogno è sempre stato giocare nella Roma, soprattutto perché, oltre a essere nato nella Capitale, è anche cresciuto a Trigoria. Arrivato in Primavera però i giallorossi hanno altri piani e così lui, senza uscire dal Lazio, si ritrova al Frosinone, dove completa le giovanili e comincia l'avventura in Serie B. Il classe 2005 è uno di quei giovani ad aver fatto la gavetta, ma che oggi, grazie pure al calcio di Alvini, sembra pronto per far parlare di sé con più continuità rispetto al passato. Questa stagione è uno spartiacque importante e un'occasione da non perdere. Un mediano capace anche di fare con discreti risultati anche la mezzala box-to-box, ha una buona visione di gioco, fondamentale per giocare in quel ruolo, e un baricentro basso che lo rendono rapido nel breve. Molto aggressivo, sa quale posizione occupare in entrambe le fasi, aggiungendo inserimenti costanti nell'arco della partita.

La scheda di Cichella

Ruolo: centrocampista centrale
Anno di nascita: 2005
Presenze nelle nazionali: 6 con l'U20
Valore Transfermarkt: 5 milioni di euro

58° - JONAS HARDER (Basilea)

Nell'ultimo calciomercato estivo ha salutato a titolo definitivo per 2 milioni di euro la Fiorentina, che conserva comunque il 50% sulla rivendita, per lanciarsi in Svizzera dopo aver già assaggiato il professionismo con il fruttuoso prestito in Serie B, a Padova. E in una squadra di blasone come il Basilea, Harder si sta pian piano inserendo con un minutaggio sempre crescente. Centrocampista centrale di stazza contenuta, fa della qualità abbinata alla quantità il suo punto di forza, potendo vantare - oltre a una certa pulizia tecnica nelle giocate - anche un profilo moderno nell'interpretazione del ruolo. Tra i prodotti del vivaio più convincenti usciti negli ultimi anni dal Viola Park, a Firenze c'è già qualcuno che ne rimpiange la partenza senza averlo potuto testare realmente. Con la Primavera dei toscani ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa.

La scheda di Harder

Ruolo: centrocampista centrale
Anno di nascita: 2005
Presenze nelle nazionali: 8 con l'U19, 8 con l'U20
Valore Transfermarkt: 2 milioni di euro

57° - MATTIA MOSCONI (Inter U23)

Ci sono tante fasi nella carriera di un calciatore e questa è forse la migliore in quella del classe 2007. All'Inter da sempre, è andato in doppia cifra solo due volte nelle giovanili e anche lo scorso anno, malgrado 2 presenze in Serie A, ha siglato soltanto 2 gol. Non è una prima punta vera e propria, ma più uno che gira intorno a un riferimento e in estate Chivu lo ha utilizzato nelle amichevoli nei due davanti. Con 3 reti in 5 gare di campionato ha decisamente cambiato passo, capendo forse che deve sempre andare a ritmi altissimi per fare la differenza. Le potenzialità ci sono, vedremo se le coltiverà con il duro lavoro. Seconda punta atipica, ha un'interpretazione molto moderna del ruolo e non dà riferimenti, svariando su tutto il fronte offensivo. Ama associarsi ai compagni e legare il gioco, è cinico sotto porta e gestisce bene anche la sua struttura fisica.

La scheda di Mosconi

Ruolo: seconda punta
Anno di nascita: 2007
Presenze nelle nazionali: 4 e 2 gol con l'U15, 15 e 8 gol con l'U16, 19 e 7 gol con l'U17, 18 e 4 gol con l'U19, 8 e 1 gol con l'U20
Valore Transfermarkt: 1,5 milioni di euro

56° - THOMAS CORIGLIANO (Juventus Primavera)

Thomas Corigliano è uno dei talenti offensivi più in vista dell'intero movimento italiano, a maggior ragione dopo l'Europeo Under 17 vinto da protagonista e con la maglia numero 10 sulle spalle. Entrato a soli 6-7 anni nel settore giovanile della Juventus, dove è considerato uno dei talenti con maggiore prospettiva dell'intera 'cantera' bianconera. Nella stagione 2024-25 è stato protagonista dell’Under 16 che ha vinto lo Scudetto nazionale (primo nella storia del club in quella categoria), segnando il gol decisivo su punizione nella finale contro l’Empoli (3-1) e totalizzando circa 22 reti stagionali. Nella 2025-26 ha dominato con l’Under 17 (12 gol e 16 assist in circa 20 partite di campionato, più contributi in fase finale, tra cui una doppietta in semifinale contro l’Inter). Fantasista creativo e tecnicamente dotato, mancino, con ottima visione di gioco, dovrà certamente superare lo scoglio del fisico per arrivare ad alto livello ma questo non l'ha mai fermato nei campionati giovanili: si distingue anche per personalità e leadership, visto che con la Juve ha indossato anche la fascia di capitano.

La scheda di Corigliano

Ruolo: fantasista
Anno di nascita: 2009
Presenze nelle nazionali: 4 e 1 gol in U15, 14 e 4 gol in U16, 18 e 4 gol in U17, 6 in U18
Valore su Transfermarkt: non noto

Fonte: Alessio Del Lungo e Simone Lorini hanno co-realizzato lo speciale

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