Inter-Como, il presidente lariano Suwarso: "Notte amara ma il nostro spirito non si piega"

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha affidato ai propri canali social la propria amarezza per il pesante ko dei lariani contro l'Inter, partita vinta dai nerazzurri a San Siro per 4-0:

"Una notte amara, ma il nostro spirito non si piega. Fa male, sì, ma abbiamo giocato con identità e abbiamo lottato fino all’ultimo respiro. Ingoiamo questo risultato e, soprattutto, ne facciamo forza per crescere e migliorarci. Vittoria o sconfitta, rappresentare questi colori e questa città è un onore che sentiamo dentro. Siamo Como, niente ci spezza, niente ci trattiene. E ai nostri tifosi straordinari: grazie per la vostra devozione. Questo cammino è nostro, e questo sogno lo stiamo costruendo insieme. Semm Cumasch".